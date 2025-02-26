«المقريف» يؤكّد أهمّية التّخطيط الاِستراتيجي لمستقبل «الجامعات الليبية»

شارك وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور ” موسى المقريف”، في ورشة عمل “حَول التّوسع الأفقي للجامِعات التي نظّمها مجلس التّخطيط الوطني بالتّعاون مع جامِعة طرابلس”.

ونظمت الورشة بحُضور رئيس مجلس التّخطيط الوطني، الأستاذ “أحمد إبريدان” ممثل مُدير عام المعهد العربي للتّخطيط الدّكتور “عبدالله يونس”، وعدد من الخبراء والمستشارين والمختصّين من كافة الجامِعات والمؤسسات الليبية.

واستعرضتْ الورشة “المسار التاريخي للجامِعات الليبية مُنذ تأسِيسها مُنذ 70 سنة، والتّطورات التي طرأت على التّعليم العالي خِلال العقود الماضية، كما تمّ تسليط الضوء على التّشريعات المنظمة لٍعمل الجامِعات الليبية، وعلاقتها بالمؤسّسات الوطنية، ومدى توافقها مع مُتطلّبات التّنمية المُستدامة في البلاد”.

وأكّد وزير التّربية والتّعليم، الدكّتور “موسى المقريف” خِلال كلمته على “أهمّية التّخطيط الاِستراتيجي لمستقبل الجامعات الليبية، وضرورة تحقيق التوازن بين التوسع الأفقي والجودة الأكاديمية، لِضمان تعليم جامعي يتماشَى مع اِحتياجات المجتمع وسوق العمل”.