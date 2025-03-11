«المقريف» يبحث حل مشكة «الاِكتظاظ» في الفصول الدّراسية

ناقشَ وزير التّربية والتّعليم بكومة الوحدة الوطنية الدٌكتور “موسى المقريف”، خلال اِجتماعه مع مراقبي التّربية والتّعليم في بلديات طرابلس الكُبرى، إجراءات “إنشاء مدارس المُستقبل”.

وَشهد الاِجتماع “حُضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومستشار الوزير، ومديري مصلحة المرافق التّعليمية، وإدارتَي التخطيط والاِستراتجيات، الشؤون الإدارية والمالية، ومكتبَي شؤون المراقبات، والإعلام والاِتّصال”.

وَاستعرض الاِجتماع “الإجراءات المتخدة من الوزارة لِوضع حل لمشكة الاِكتظاظ في الفصول الدّراسية، وتحدِيد قطع الأراضي المصنّفة كمباني تعليمية لإنشاء المؤسّسات التّعليمية الجديدة”.

وأكّد المقريف، “على أهمية المشروع في وضع حل لِمشكلة الاكتظاظ، وتوفير بيئة تعليمية صحية ومناسبة للتلاميذ والطلاب”.