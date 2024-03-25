«المقريف» يبحث دعم تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب جميع المراحل

استعرض وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، دعم تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التعليم المختلفة، وذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، مساء اليوم الأحد.

وناقش اللقاء خلق شراكة ليبية بريطانية لدعم التعليم، إضافة إلى مناقشة تأهيل عدد من الطلاب لتلقي تعليم حول اللغة الإنجليزية في بريطانيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي ختام اللقاء، سلم السفير البريطاني لدى ليبيا وزير التربية والتعليم دعوة لحضور مؤتمر التعليم السنوي الذي سيعقد في لندن خلال مايو القادم.