«المقريف» يتابع أعمال اللجنة المشرفة على مبادرة «تحدّي القِراءة»

ِالتقى وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ومدير مكتب شؤون المراقبات “المبروك امبارك”.

وخلال اللقاء، “اِستعرض “الكبيّر”، نتائج الاجتماع مع مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الغربية (ج) الذي اِستضافته مراقبة التّربية والتّعليم ببلدية العربان، ضمن أعمال اللجنة المشرفة على مبادرة “تحدّي القِراءة العَربي” في ليبيا، مسلطاً الضوء على أبْرز المستجدات والتوصيات”.

وفي خِتام اللقاء، تسلّم الوزير، “درع التّميّز من مراقبة التّربية والتّعليم ببلدية العربان، تقديراً لجهودهِ الحثيثة في تطوير القطاع التّعليمي وحرصه المستمر على الاِرتقاء به”.