«المقريف» يتابع أوضاع المدارس الليبية في الخارج

تابع وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف” خِلال لقائه مُدير إدارة التّعليم الخاص بالوزارة “عمران العموري” أوضاع المدارس الليبية بالخارج.

واطّلع الوزير خلال اللقاء الذي حضره مُدير مكتب شؤون الوزير المُكلّف “أسامة الشريف”، “على تقريرٍ مُفصّلٍ من الإدارة عن أوضاع المدارس الليبية بالخارج، والملاحظات المُسجّلة عليها”.

وشدّد الوزير “بعدم اِعتماد، وتسجيل المدارس إلا بعد اِستيفاء كافة إجراءاتها القانونية، وعدم تسجيل أيِّ طالب أو تلميذ إلا بعد إثبات التّسلسل الدّراسي”.