«المقريف» يتابع قضايا التلاميذ في «المركز الوطني للامتحانات»

اِجتمع وزير التّربية والتّعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، اليوم السبت، بِمدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومُدير إدارة التّعليم الخاص عمران العموري، لمتابعة عملية إدخال بيانات التلاميذ والطلاب بمنظومة الاِمتحانات، مع نِهاية الفصل الدّراسي الأوّل لِسنوات النّقل والفترة الأولى للشهادات العامّة.

واستعرضَ الاِجتماع الذي حضره مُستشار الوزير “أسامة الشريف”، ومُدير إدارة شؤون الاِمتحانات بالمركز “محمد صبحي” الذي عُقد بالمركز الوطني للامتحانات نقل التلاميذ والطلاب بين مدارس التّعليم العام والخاص، والمدارس الليبية بالخارج، وإدخال بيانات مدارس التّعليم الخاص بمنظومة الاِمتحانات بعد اِستيفائها الإجراءات المطلوبة.

وفي كلمة له خلال الاِجتماع، أثنَى الوزير على جُهود الأسرة التّعليمية بكافة أنحاء البلاد في نجاح إتمام الفصل الدّراسي الأوّل، والفترة الأولى للشهادات العامّة.

وأكّد الوزير خلال الاِجتماع على ضرورة مُتابعة صرف مرتبات مُعلّمي مدارس التّعليم الخاص وفق القانون الليبي، ومتابعة مؤهلاتهم من قِبل مكاتب التّعليم الخاص، ومصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، مُشدّداً على أهمّية تنظيم آليات منح التّراخيص للمدارس الجدِيدة.