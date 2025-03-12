«المقريف» يترأس اجتماع لجنة «الملاكات الوظيفية» في المؤسّسات التّعليمية

ترأّس وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، “اِجتماع لجنة الملاكات الوظيفية بالمؤسّسات التّعليمية”.

واستعرض الاِجتماع “بيانات مراقبات التّربية والتّعليم التي تمّ اِستكمال إدخال بيانتها وبيانات المراقبات التي لم تستكمل عملية الإدخال، والمراقبات التي لم تبدأ في عملية الإدخال”.

وأكّد الوزير في كلمته خلال الاِجتماع “على أهمّية إنجاز الملاكات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية، لمعرفة الكادر البشري بالمؤسّسات التّعليمية، ومعرفة العجز النّوعي الحقيقي بالمُعلّمين والتّخصصات، مما يمكن الوزارة من وضع خطط التّطوير والتّمنية لقطاع التّربية والتّعليم”.

كما التقى وزير التّربية والتّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، مراقبَي التّربية والتّعليم ببلديتَي القره بوللي الأستاذ “عبد السلام محمد الميح”، وقصر الأخيار الأستاذ “مصطفى سلامة”، وناقشَ اللقاء “سير العملية التّعليمية والاِمتحانات النّصفية بالمراقبة، بالإضافة إلى ملف الإفراجات المالية، وسد العجز في بعض التّخصصات، كما ناقش أيضاً عدداً من الإجراءات الإدارية والمالية المُتعلّقة بالمراقبات”.