«المقريف» يترأس «الاِجتماع العادي الأوّل» لعام 2025

ترأّس وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، “اِستكمال جدول أعمال الاِجتماع العادي الأوّل للوزارة لعام 2025م، بحضور وكلاء الوزارة، ومستشار الوزير، ومديري المراكز والهيئات والمصالح والإدارات والمكاتب”.

وفي مُستهل الاِجتماع، أوضح الوزير “أنّ الهدف من الاِجتماع هو اِستعراض تقارير الإنجازات خلال العام المنصرم، والتّعرّف على التّحدّيات التي واجهتها كل جهة، بالإضافة إلى مُناقشة الخطط المستقبلية لِتحسين وتطوير العملية التّعليمية في ليبيا”.

وأكّد الدّكتور “المقريف”، “أنّ هذا الاِستعراض لتحديد أوجه القصور، وتقديم مُلاحظات بنّاءة تُعزّز الأداء وتُسهم في تجاوز العقبات، مع التّركيز على تنفيذ اِستراتيجيات فعّالة لِتحقيق الأهداف المرجوّة في التّعليم، خاصةً في ظلِّ عام الجودة والتّميّز”.

وتضمّن الاِجتماع “بُنود عرض ومُناقشة ما تمّ التّطرّق إليه في الاِجتماع السابق، واِستكمال العروض التّقديمية، ومُراجعة التقرير السنوي حول الأعمال المنجزة لعام 2024م”.

وقدّم مُدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد مسعود”، “تقرير المركز عن عام 2024م، متضمٌناً إحصائيات دقيقة حول منظومة الاِمتحانات لعدد 6523 مدرسة، موزعة بين التّعليم العام، والخاص، والدّيني لمرحلتَي التٌعليم الأساسي والثانوي، إضافةً إلى مدارس تعليم الكبار”.

كما اِستعرض التقرير “إحصائيات دقيقة حول أعداد التلاميذ والطلاب في مُختلف المراحل الدّراسية، ونسب البنين إلى البنات، والمستجدّين، والشهادات العامّة، والمتسربين، وغير الليبيين، وذوي الاِحتياجات الخاصة، وتعليم الكبار، ومنزلية التّعليم، وتناول كذلك توزيع المدارس وفق أعداد الطلاب في القِطاعين العام والخاص، والفترات الدّراسية، وعدد القاعات الدّراسية، والمراقبات التّعليمية، إلى جانب معاملات الاِنتقالات بين مدارس التّعليم العام والخاص، وبين المراقبات المختلفة”.

من جهة أخرى، قدّم مُدير الهيئة الوطنية لرعاية المتفوّقين والموهوبين، الدّكتور “محمد فاضل”، “تقرير الهيئة تناول خلاله التّعريف بدور الهيئة، مشيراً إلى أهمّيتها في تنمية مهارات المتفوّقين وصقل مواهبه المتفوّقين، وأوضح أنّ الهيئة تعمل وفق اِستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق المراكز التابعة لها لتشمل مختلف أنحاء ليبيا، مؤكداً أنّ هذه الشريحة تُمثل ركيزة أساسية في تقدّم المجتمع، كما اِستعرض الدّكتور “فاضل” أعداد المراكز التابعة للهيئة، وخطط توطين مراكز جديدة، وعدد الطلاب المدرجين ضمن هذه المراكز، مؤكّداً على أهمّية تهيئة بيئة داعِمة للمتفوّقين والموهوبين، وتوفير الفرص اللازمة لتطوير مهاراتهم وإبداعهم”.