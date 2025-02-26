«المقريف» يتفقّد العملية التّعليمية بمدرسة في بلدية «أبوسليم»

تفقّد وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، “سير العملية التّعليمية بمدرسة 17 فبراير للتّعليم الأساسي في بلدية أبوسليم”.

واستمع الوزير خِلال الجولة إلى “آراء المُعلّمين والتلاميذ حول سير الدّراسة، كما اِطّلع على نِسبة الإنجاز بالقاطع الذي تمّ اِستحداثه بالمدرسة، والذي يتكوّن من 4 مكاتب إدارية وعدد 16 فصلاً دراسياً”.

هذا “ورافق الوزير خِلال الزيارة مراقب التّربية والتّعليم بالبلدية الدّكتور “محمود عطية الرايس”، ومُدير مكتب التّعليم الأساسي، ورئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة”.