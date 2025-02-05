«المقريف» يتفقّد سير الدّراسة بمدرسة في العزيزية

تفقّد وزير التّربية والتّعليم الدّكتور بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف”، صباح اليوم الأربعاء “سير العملية التّعليمية بمدرسة أولاد عوين للتّعليم الأساسي ببلدية العزيزية”.

ورافق الوزير في جولته عميد البلدية “بشير رمضان”، ومراقب التّربية والتّعليم “يوسف حبلوص”، حيث “اِستمع إلى مُلاحظات المُعلّمين والتلاميذ حول سير الدّراسة، وتطبيق الخطة الدّراسية، إضافةً إلى التّحدّيات التي تُواجههم، كما اِطّلع على مرافق المدرسة”.

وفي كلمته خِلال الزيارة، أوضح الوزير أنّه “سيتم تكليف فريق من مصلحة المرافق التّعليمية بزيارة المدرسة لإعداد تقرير حول مَدى صلاحيتها للصّيانة أو الحاجة إلى إنشاء بديل؛ تمهيداً لإحالة الإجراءات إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك في إطار حِرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مُناسبة وصحّية للتلاميذ”.

وفي خِتام الزيارة، قدّمت إدارة المدرسة “درعاً تكريمياً لوزير التّربية والتّعليم تقديراً لِجهوده للنّهوض بالعملية التّعليمية”.

الوزير يتفقّد سير الدّراسة بمدرسة أولاد عوين بالعزيزية 5 فبراير 2025م – تفقّد وزير التّربية والتّعليم الدّكتور "موسى… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الأربعاء، ٥ فبراير ٢٠٢٥