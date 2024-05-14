المقريف يدعو وضع هَيكل تنظِيمي واضح للوزارة

دعا وزير التربية موسى المقريف، وضع هَيكل تنظِيمي واضح للوزارة، تفصل فيه التّخصصات الوظيفة، بحيث لا يحدث فيه أيّ تضارب.

وطلب الوزير خلال لقائه بِلجنة المَلاك الوظِيفي بديوان الوزارة الاِطّلاع على الهيكل الوظيفي لِوزارات التّربية والتّعليم بالدول المجاورة، والاِستعانة بالخِبرات في مجال الموارد البشرية في عَمل اللجنة.

اواستمع الوزير إلى إحاطة رئيس اللجنة الدّكتور “عبدالسلام أبو دلال” عن سَير عَمل اللجنة، ونتائج اِجتماعاتها مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، ومديري المراكز والمصالح التابعة لها.

وأكّد المقريف، ضرورة الاِستفادة من حامِلي المؤهّلات العُليا، وحصر عَمل ديوان الوزارة في رسم الخطة العامة للوزارة، لتنفيذها من قِبل مراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات.