«المقريف» يدعو الطلبة لانتزاع التميز مع انطلاق العام الدراسي

مع انطلاق اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2024- 2025، رحبت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية بعودة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية وبدء عام دراسي أسمته “عام الجودة والتميّز”.

وبالمناسبة، وجّه وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف كلمة للطلبة قال فيها:” نبدأ اليوم عاما دراسيا جديدا، تحت شعار “عام الجودة والتميز”.

وأضاف المقريف في كلمته عبر صفحة الوزارة الرسمية، “هدفنا بناء جيل متميز، قادر على حمل مشعل التقدم والابتكار، نحن نؤمن أن التميز لا يمنح بل ينتزع بالجهد والعمل المستمر والالتزام الراسخ، وتقديم الأفضل دائما”.