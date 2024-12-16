«المقريف» يزور المدرسة المتضررة بالحريق في الزاوية

زار وزير التّربية والتّعليم، بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، مدرسة “علي العايب” للتّعليم الأساسي بمراقبة التّربية والتّعليم الزاوية الغرب، للاطمئنان على سلامة التلاميذ والمُعلّمين، والمبنَى المدرسي، إثر الحريق الذي نشب نتيجة ماس كهربائي ناجم عن التّقلبات الجوّية التي تعرّضت لها البلاد في الأيام الماضية.

رافق الوزير في جَولته التّفقّدية مُدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة الأستاذة “سمية راشد”، وأعضاء من المجلس البلدي الزاوية الغرب، ومراقب التّربية والتّعليم بالبلدية، ونقيب مُعلّمي الزاوية، ومُدير المدرسة، وعدد من مُعلّميها.

وخِلال الزيارة، أكّد “المقريف” حِرص الوزارة على سلامة التلاميذ والطلاب، مشيداً بِالجهود التي بذلتها الجهات المُختصّة لِصيانة المدرسة، وإصلاح الأضرار النّاجمة عن الحريق.

وشدّد في كلمته على ضرورة الإسراع في أعمال الصيانة لِضمان اِنتظام العملية التّعليمية، واستمرار الدّراسة دون اِنقطاع، واِستكمال العام الدّراسي.

وتفقّد “المقريف” أثناء زيارتِه للمراقبةِ عدد من المدارس التي تخضع لِعمليات صيانة، واطلع على المراحل التي تمّ إنجازها.

وأشار الوزير إلى أنّ بلدية الزاوية الغرب ضِمن المستهدفين من مشروع مدارس المستقبل، الذي يهدف إلى إنشاء 1500 مؤسّسة تعليمية موزعة على كامل التُّراب الليبي.