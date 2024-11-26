«المقريف» يستقبل وفداً من منظمة «الالكسو»

استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، موسى المقريف، وفدا من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يضم حميد النوفلي، مدير إدارة الثقافة، مصطفة حمادي، خبير بإدارة الثقافة، الذين يزوران دولة ليبيا على هامش المشاركة في احتفالية تكريم شعراء الدورة العاشرة لليوم العربي للشعر لعام 2024م، التي انطلقت فعالياتها أمس، برعاية كل من وزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الالكسو.

وأكد الوزير “على الشراكة والتعاون مع الالكسو، واهمية تطويره وتعزيزه على كافة المستويات، ودعوته لمعالي مدير عام المنظمة وكل قيادات بها، بزيارة دولة ليبيا، والالتقاء بنظرائهم من الجهات الوطنية وأصحاب المصلحة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات”.

بدوره، أكد “النوفلي”، “رغبة إدارة الثقافة في المنظمة، في إقامة فعاليات وانشطة مشتركة، وتفعيل عدد من المبادرات التي ترعاها ادارته”.

كما أكد “على الدور الهام والاساسي الذي يمكن للجنة الوطنية الليبية، اسواة بغيرها من اللجان الوطنية العربية، في التنسيق والتعريف بخطط وبرامج المنظمة لدى الأوساط الوطنية، ونوه إلى التطور الإيجابي الملحوظ في حضور دولة ليبيا والمشاركة في جل الأنشطة والفعاليات التي اقامتها الالكسو، خلال الفترة الماضية، التي شهدت تنوع وغزارة في المشاركات، من عدة جهات وطنية معنية بالشأن الثقافي في البلاد”.

وختم مداخلته “بتطلعه للقاء المشاركين في احتفالية اليوم العربي للشعر، وكذلك للاستماع الى تطلعات وتحديات الشأن الثقافي في ليبيا، من الجهات ذات العلاقة، وأصحاب المصلحة من الخبراء والمختصين والمسؤولين وما في حكمهم”.

وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم يستقبل وفد من المنظمة العربية للتربية والثقافة… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤