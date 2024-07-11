 «المقريف» يستمع لإحاطة اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية

استمع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، إلى إحاطة اللجنة العليا لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، “حول سير الامتحانات في اسبوعها الثالث للعام الدراسي 2023-2024.

وشدّد “المقريف”، على “ضرورة خروج اللجنة بِتوصيات عملية للمشاكل والصُّعوبات التي تمّ تسجيلها خلال فترة الاِمتحانات ضمن التّقرير النهائي، لِتلافيها في السنوات القادمة”.

وقدم رئيس اللجنة العليا للامتحانات “محمد فاضل”، خلال الاجتماع، “حوصلة بِعمل اللجنة مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها والتي من بينها تم إيقاف عدد من الملاحظين وإحالتهم إلى التحقيق لمساهمتهم في حالات الغش التي تم رصدها”.

وأوضح فاضل، “أن حالات الغش الإلكتروني تم رصدها من قِبل اللجنة الفنّية التابعة للمركز الوطني للامتحانات”.

وشدد أعضاء اللجنة، على “ضرورة محاربة ظاهرة الغش بجميع أنواعه واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من تم ضبطه وإحالتهم للجهات ذات العلاقة”.

الوَزير يجتمع بِاللجنة العُليا لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي . 10 يوليو 2024م – اِجتمع وزير التّربية… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤