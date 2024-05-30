المقريف يشارك في ملتقى تدشين المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة

شارك وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف، في فعاليات ملتقى تدشين المؤسسة الأفريقية للتعلم مدى الحياة، بالعاصمة المغربية الرباط.

وجرت الفعالية بحضور وفود من (39) دولة أفريقية، بينهم وزراء ورؤساء ومديرون عامون للجان وطنية، فضلا عن ممثلي مدن التعلم في أفريقيا وقطاعات وزارية معنية، والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ميادين التربية والثقافة والعلوم.

وحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي في “فيسبوك” وجه المقريف، في كلمة، الشكر إلى المغرب على استضافتها الملتقى، منوها بالعلاقات والترابط الوثيق والاستراتيجي بين البلدين، الممتد لعقود طويلة.

وتحدث المقريف عن مزايا نظام التعليم في ليبيا، ومنها إلزاميته في فترة التعليم الأساسي، ومجانيته لجميع مراحل التعليم، بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال)، وحتى التعليم الجامعي، والعالي والدقيق، موضحا أن خدمات التعليم النظامي في ليبيا تتشارك في تقديمها ثلاث وزارات رئيسية، وفق شروط، ومعايير محددة.

وأكد المقريف نية الوزارة التنسيق مع المؤسسة الأفريقية للتعلم مدى الحياة لإعداد، وتنفيذ سياسات للتعلم مدى الحياة، والتي تتمحور حول الأولويات الوطنية في ميدان التعلم مدى الحياة، وإعداد وتصميم البرامج، والمناهج والمحتوى التعليمي، إضافة إلى إعداد، وتطوير التشريعات واللوائح ومعايير التقييم والتقويم، وغيرها من القضايا والتحديات.

ويستمر الملتقى الأفريقي لتدشين المؤسسة الأفريقية للتعلم مدى الحياة يومين، ويتناول في جدول أعماله محاور عدة، أهمها توقيع اتفاقية وبروتوكول تعاون بين المؤسسة ومنصة التدريب “كلا سيرا” للتعليم الذكي، وتقديم تحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم الأفريقية، ودراسة واعتماد مشروع برنامج عمل المؤسسة وانعقاد الدورة الأولى لمجلس إداراتها.