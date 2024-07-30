«المقريف» يشهد إطلاق مشروع معلم القرن الحادي والعشرين

شهد وزير التّربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، اليوم ، إطلاق مشروع معلم القرن الحادي والعشرين، البرنامج التدريبي إعداد مدرسة التعلم التفاعلي، الذي يقيمه المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

ويخوض 31 متدربا من مختلف أنحاء البلاد برنامج تدريبي لمدة 9 أيّام بواقع 7 ساعات تدريبية يومياً لإعداد مدرب رئيسي يلقيها خبراء دوليين من منظمة اليونيسف، تحت إشراف اللجنة الفنية للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

ويركز البرنامج التدريبي على فهم التدريس والتعلم التفاعلي، تسهيل التعليم والتعلم، خلق بيئة تعليمية محفزة، وداعمة، تنمية المهارات الحياتية لدى الطلاب، وتخطيط الدروس للتّعلُّم التّفاعلي، التّخطيط والتّفكير في الفصل الدّراسي.

ويهدف برنامج مُعلّم القرن الواحد والعشرين إلى تطويرِ فهم أساليب التدريس والتعلم التفاعلي، وتعليم كيفية تنفيذ استراتيجيات وتقنيات جديدة في الفصل الدراسي، وتعزيز القدرة على إشراك الطلاب وتهيئة بيئة تعلم تعاوني، التفكير في الممارسات التعليمية وتحسينها.