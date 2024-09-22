«المقريف» يشيد بدور «يونيسف» في دعم قطاع التربية والتعليم

استعرض وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، الدعم المقدم لتطوير قطاع التربية والتعليم، خلال لقاء ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في ليبيا محمد فياضي، مساء اليوم الأحد.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، جرى خلال اللقاء مناقشة “اِتّفاقية التّعاون بين الوزارة، والمُنظّمة، وتنفيذ المشاريع المُشتركة بين الطرفين openEMIS، ومُعلّم القرن الواحد والعشرين، وتدريب ألف مُدير مدرسة”.

وفي كلمته خلال اللقاء، نوّه المقريف إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به منظمة “اليونيسف”، و”تعاونها في تنفيذ المشاريع المُعدّة من الوزارة، لِتطوير قطاع التّربية والتّعليم في ليبيا”.





