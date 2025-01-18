«المقريف» يكرم الفائزين بـ«مهرجان العدو الرّيفي» في صبراتة

اختُتِمتْ مسَاء السبت، ببلدِية صبراتة مُسابقة العدو الرِّيفي على مُستوى ليبيا، التي شارك فيها 180 تلميذًا وطالبًا من مُختلف أنحاء البلاد بعد اِجتيازهم التّصفيات على مستوى المؤسّسات التّعليمية، والمراقبات والمناطق التّعليمية.

وَشهد اِختتام المسابقة حُضور وزير التّربية والتّعليم، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومستشار الوزير، ومدير مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية، ومديري إدارات النّشاط المدرسي، والتّعليم الأساسي، والتّعليم الثانوي، ورئيس الاِتّحاد الليبي لرياضة الطّلاب، وعميد بلدية صبراتة، ومراقب التّربية والتّعليم بالبلدية، وفريق الهلال الأحمر، وفوج الكشافة والمرشدات، ومديرية أمن صبراتة.

وأسفرتْ نتائج المسابقة التي قُسِّمتْ على ثلاث فئات:

الشق الأوّل من مرحلة التّعليم الأساسي، والشق الثاني من مرحلة التّعليم الأساسي، ومرحلة التّعليم الثانوي، عن النتائج التالية:-

الشق الأوّل من مرحلة التّعليم الأساسي:

– التّرتيب الأوّل/ يامن محمد سالم – المنطقة الغربية ج – التّرتيب الثاني/ عبد المهيمن محمد المقطوف – المنطقة الغربية ج- التّرتيب الثالث/ عاطف محمد المنتصر – المنطقة الوسطى

ب- الشق الثاني من مرحلة التّعليم الأساسي: – الترتيب الأوّل/ مهاب عبد الرزاق العماري – المنطقة الغربية ب- التّرتيب الثاني/ مسعود رجب مسعود – المنطقة الغربية أ- التّرتيب الثالث / عبد المهيمن عبد الكريم – المنطقة الغربية

ج- مرحلة التّعليم الثانوي:

– التّرتيب الأول/ سالم عبدالسلام – المنطقة الغربية ج – التّرتيب الثاني/ عبد السلام المرغني – المنطقة الغربية ج – التّرتيب الثالث/ معاذ يوسف الزايدي – المنطقة الغربية أ.

فيما جاء تراتيب الفِرَق على النّحو التالي:

– الشق الأوّل من مرحلة التّعليم الأساسي/ المنطقة الوسطى

ب- الشق الثاني من مرحلة التّعليم الأساسي/ المنطقة الغربية

ج – مرحلة التّعليم الثانوي/ المنطقة الغربية جويُهنِّئ وزير التّربية والتّعليم جميع الفائزين، متمنيًا لهم التوفيق والتفوّق في المشاركات الدّولية، ويثني على كافة التلامِيذ والطلاب المشاركين، كما يتقدّم بالتّقدير والعرفان لِكلِّ القائمين على إنجاح هذا المحفل الرِّياضي الضّخم.