«المقريف» يكرّم المشاركين في «البُطولة العربية لألعاب الرّياضيات»

كرّم وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف”، الخميس، الطلبة المشاركين في الدّورة الثانية للبُطولة العربية لألعاب الرّياضيات والمنطق.

وَشهدتْ مراسِم التّكريم حُضور مُستشار الوزير “أسامة الشريف”، ورئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي “جمال العز”، وعدد من مديري الإدارات، وخبراء مادة الرّياضيات بالمصلحة.

وكانت البُطولة التي أُقِيمتْ يوم أمْس الأربعاء عن بُعد قد تَوّجت الطالب “الوافي جلال محمد المنفي” من مركز المتفوّقين اجدابيا بالميدالية الذهبية.

وقد خضع الطلاب لِتدريبات مُكثّفة عبر شبكة الإنترنت مُنذ بداية شهر نوفمبر الماضي على يد خبراء الرّياضيات بمصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، الأستاذ “عبدالرزاق خبريش”، والأستاذة “سمية الزقوزي”.

واُخْتِيرَ الطلاب “الوافي المنفي” من مركز المتفوّقين الجبل الأخضر، و”الوليد لطيو” من مركز المتفوّقين اجدابيا، و”همام الصول” من مركز المتفوّقين طرابلس و”عبد الرحمن المرابط” من مركز المتفوّقين جادو؛ للمشاركة بعد تميّزهم في منافسات الأولمبياد الوطني للرّياضيات.

وفي كلمة لهُ ألقاها خلال مراسِم التّكريم، هنّأ الوزير الطالب “الوافي” على فوزه بِالميدالية الذهبية، وأشاد بالأداء المُتميّز لِزملائه في المسابقة، مؤكّداً بأنّ هذه النّجاحات تأتي اِمتداداً لتألق التلامِيذ والطلاب الليبين في المسابقات الدّولية والعربية، والتي تكلّلت بِحصولهم على ميدالية ذهبية في الأولمبياد الإفريقي للرّياضيات، وذهبية وبرونزية في الأولمبياد العربي للرّياضيات.