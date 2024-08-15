«المقريف» يلتقي التلاميذ المتفوقين في بلدية «بنت بية»

اِلتقى وزير التّربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، مُديري، ومُعلّمي، والتلاميذ المتفوّقين بمدرستَي الاِتّحاد الإفريقي، وطارق بن زياد للتّعليم الأساسي بمراقبة التّربية والتّعليم ببلدية “بنت بية”.

واستمع الوزير خِلال اللقاء إلى إحاطة مُديري المدرستَين على سير العملية التّعليمية بهما والمشاكِل التي تُواجههم.

وثمّن الوزير خلال اللقاء “جُهود وحِرص الأُسر التّعليمية بالمدرستَين في خلقِ أواصِر العلاقات بالمناطق التّعليمية رغم كل الصِّعاب”، داعياً المُعلّمين في كافة أنحاء البلاد، “إلى الاِقتداء بالأُسر التّعليمية بالمدرستَين”.

وأكّد الوزير خِلال كلمته “حِرص الوزارة على مُتابعة العملية التّعليمية في المنطقة الجنوبية من خِلال الزيارات التي قامت بها الوزارة خلال العام الدّراسي والاِمتحانات”.

وفي خِتام اللقاء قام مُديرا مدرستَي الاِتّحاد الإفريقي، وطارق بن زياد اللتان تقومان بزيارة ترفيهية تثقيفية تعليمية إلى مدينة طرابلس، وتستضيفهما مراقبة التّربية والتّعليم ببلدية أبو سليم بتكريم وزير التّربية والتّعليم، ووكلاء الوزارة، ومدير إدارة التّعليم الأساسي على جُهودهم في النُّهوض بِالعملية التّعليمية.

هذا وعقد اللقاء بِحضور مُستشار الوزير الدّكتور “عبدالسلام الصغير”، ومدير إدارة التّعليم الأساسي الأستاذ “حسن أبوغالية “.