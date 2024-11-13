«المقريف» يلتقي السفير الإيطالي لدى ليبيا

اِستقبل وزير التّربية والتّعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، السّفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البيرني والوفد المرافق الذي ضم الملحق الثقافي لدى السّفارة مارشيلو ماينرا.

وناقشَ اللقاء تنفيذ بنود مُذكِّرة التّعاون المُشترك بين ليبيا وإيطاليا فيما يخص قطاع التّربية والتّعليم، وتعليم اللغة الإيطالية كَلُغة اِختيارية في المؤسّسات التّعليمية.

حضر اللقاء مُدير مكتب شؤون الوزير المُكلّف المستشار ” أسامة الشريف”، ومُدير إدارة التّوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية الليبية للتّربية والثقافة والعلوم الدّكتور”أسامة عبد الهادي”.

وخِلال كلمة له، رحّب الوزير بالسّفير الإيطالي ومرافقيه، وأكَّد اِستعداد الوزارة لِفتح آفاق تعاون أكبر وبما يخدم العملية التّعليمية، وناقشَ إمكانية منح خرِّيجي الثانويات فُرصة الاِلتحاق بالجامِعات الإيطالية لِتلقِّي تعليمهم الجامِعي في مجال اللغة الإيطالية.