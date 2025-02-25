«المقريف» يلتقي منسِّقي «النّشاط المدرسي» في المناطق التّعليمية

اِجتمع وزير التّربية والتّعليم بحكوكة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف” بِمدير إدارة النّشاط المدرسي بالوزارة “سالم بوعيشة”، ومنسِّقي النّشاط المدرسي بالمناطق التّعليمية.

واطّلع الوزير خلال الاِجتماع الذي عُقد بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ورؤساء الأقسام بالإدارة على “الاِستعدادات الجارية لإقامة المسابقة المنهجية على مستوى البلاد، المُقرر تنظيمها في بلدية درنة خلال شهر مايو المقبل، كما ناقشَ الاِجتماع تحديد مقار إقامة نهائيات مسابقات النّشاط المدرسي وتحديد مواعِيدها”.

وأكّد الوزير خلال الاِجتماع على “أهمّية النّشاط المدرسي الذي وصفه بأنّه رافد مهم للعملية التّعليمية، لما يُتيحه من فرص لِتعزيز التواصل بين التلاميذ والطلاب”.

وحثّ الوزير “إدارة النّشاط المدرسي على تفعيل المسرح المدرسي، وتكثيف إقامة مسابقات النّشاط المدرسي بمختلف جوانبها، لاِكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم في كافة المناطق التّعليمية”.