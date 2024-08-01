المكتبة القومية تستضيف اجتماعا لديوان وزارة الثقافة

عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة الهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخلية والملاكات الوظيفية اجتماعها الثالث، في رحاب المكتبة القومية بطرابلس، وترأس الاجتماع عبد العزيز كرج الله، مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.



وأكد رئيس اللجنة في كلمته على أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من عملية مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية، مشدداً على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة الشاملة لتعزيز الكفاءة والفعالية في العمل الإداري.

واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع السابق، حيث تم استعراض النقاط الرئيسية والملاحظات التي أبدها الأعضاء.

وبعد مناقشة مستفيضة، تمت المصادقة على المحضر مع إدخال بعض التعديلات بناءً على المقترحات المقدمة.



كما تم فتح باب النقاش أمام الأعضاء لمراجعة وتقييم الإجراءات الحالية المتعلقة بالملاكات الوظيفية والهياكل التنظيمية، مع التركيز على التعرف على التحديات التي تواجهها الجهات التابعة وكيفية تجاوزها.



وشملت المناقشات أيضاً اقتراحات لتحسين اللوائح والسياسات الحالية، بما يسهم في تحقيق التوافق مع المتطلبات الحديثة والتطورات الحاصلة في مجال الإدارة الثقافية والمعرفية.

وتطرقت اللجنة إلى ضرورة تعزيز الكفاءات الوظيفية وتطوير قدرات العاملين، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة.