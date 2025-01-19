المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوجّه رسالة عاجلة لسكان القطاع

وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، رسالة إلى سكان القطاع تتعلق بالإجراءات والتوجيهات التي يجب الالتزام بها، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، حيز التنفيذ.

وقال المكتب، في بيان، إنه “تم البدء بنشر الآلاف من عناصر الشرطة في مختلف محافظات قطاع غزة، ضمن خطة شاملة لحفظ الأمن والنظام، كما شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشوارع بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

وأكدت “الوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزيتها الكاملة لتنفيذ الإجراءات، التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وبأسرع وقت ممكن”.

كما دعا البيان، سكان القطاع إلى “توخي الحذر أثناء التنقل بين المناطق والابتعاد عن المناطق المدمرة والمنازل المقصوفة لتجنب المخاطر المحتملة، مثل الانهيارات المفاجئة أو الأجسام المشبوهة”.

وأوضح أن “عودة النازحين إلى منازلهم ستبدأ بعد 7 أيام من بدء سريان وقف إطلاق النار، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي تنشرها وسائل الإعلام المعادية”.

يذكر أن “اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل، المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني، أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة”.