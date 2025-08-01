المكثفات تتجاوز 52 ألف برميل… أرقام جديدة لإنتاج النفط الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات الإنتاج في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت مستويات مستقرة.

وجاءت كالتالي:

إنتاج النفط الخام: 1,400,994 برميل

إنتاج المكثفات: 52,428 برميل

إنتاج الغاز الطبيعي: 2.557 مليار قدم مكعب

وأكدت المؤسسة أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، وبالتعاون مع كافة الشركات المشغّلة.

وتواصل المؤسسة جهودها للحفاظ على استقرار القطاع النفطي وتعزيز إيرادات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية.