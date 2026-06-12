أصحاب الأرض يبدأون «مونديال2026» بقوّة.. انتصار مستحق على جنوب إفريقيا

افتتح المنتخب المكسيكي منافسات كأس العالم 2026 بأفضل صورة ممكنة، بعدما تمكن من تحقيق فوز مستحق على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي احتضنها ملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة مكسيكو سيتي وسط حضور جماهيري غفير وأجواء احتفالية عكست حجم الحدث العالمي الذي تستضيفه المكسيك بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ومنذ الدقائق الأولى للمباراة، أظهر المنتخب المكسيكي رغبة واضحة في فرض شخصيته على اللقاء وعدم ترك أي مجال للمفاجآت، حيث اندفع لاعبوه نحو المناطق الهجومية بحثاً عن هدف مبكر يخفف الضغوط ويمنح الجماهير دفعة معنوية كبيرة. ولم يتأخر ذلك كثيراً، بعدما نجح خوليان كينيونيس في تدوين اسمه في سجلات البطولة بتسجيل أول أهداف كأس العالم 2026، مستغلاً ارتباكاً في دفاع جنوب إفريقيا ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية منذ وقت مبكر.

الهدف المبكر منح المنتخب المكسيكي ثقة إضافية في التعامل مع مجريات المباراة، في حين وجد منتخب جنوب إفريقيا نفسه مطالباً بالخروج من مناطقه والبحث عن العودة في النتيجة. ورغم بعض المحاولات الهجومية التي قادها لاعبو “بافانا بافانا”، إلا أن التنظيم الدفاعي للمكسيك والانتشار الجيد في وسط الميدان حالا دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ازدادت معاناة المنتخب الجنوب إفريقي بعد تعرض أحد لاعبيه للطرد، وهو ما منح المنتخب المكسيكي أفضلية عددية استغلها بشكل جيد من خلال السيطرة على الكرة وفرض إيقاع اللعب. وواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي وسط تشجيع جماهيري متواصل، حتى نجح المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز في تسجيل الهدف الثاني، مؤكداً تفوق منتخب بلاده ومقرباً إياه من حصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

ولم تتوقف متاعب جنوب إفريقيا عند ذلك الحد، حيث تعقدت مهمته أكثر بعد حالة طرد ثانية في الدقائق الأخيرة، ليكمل المباراة بتسعة لاعبين، في مشهد صعب أمام منتخب مكسيكي بدا أكثر جاهزية وتركيزاً على أرضية الميدان. ورغم بعض المحاولات الفردية للمنتخب الإفريقي لتقليص الفارق، فإن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

ويحمل هذا الانتصار أهمية كبيرة للمنتخب المكسيكي، ليس فقط لأنه جاء في المباراة الافتتاحية، بل لأنه يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل المواجهات المقبلة في دور المجموعات، كما يؤكد جاهزية “إل تري” للمنافسة على الذهاب بعيداً في البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً.

أما منتخب جنوب إفريقيا، فسيكون مطالباً بمراجعة أوراقه سريعاً وتدارك الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة، خاصة على المستوى الدفاعي والانضباط التكتيكي، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وبين فرحة الجماهير المكسيكية بخطوة أولى ناجحة، وخيبة أمل جنوب إفريقيا ببداية متعثرة، أسدل الستار على أولى مباريات كأس العالم 2026، لتعلن المكسيك من خلالها أنها لا تنوي الاكتفاء بدور المستضيف، بل تسعى لترك بصمة حقيقية في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.