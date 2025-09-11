المكسيك تُصعّد ضد الصين.. رسوم جمركية على السيارات تصل إلى 50%

كشفت الحكومة المكسيكية، عن مشروع قانون يهدف إلى رفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية إلى 50 بالمئة، مقارنة بـ15 و20 بالمئة حالياً، ضمن خطة شاملة لزيادة التعرفات الجمركية على مختلف القطاعات للمنتجات الواردة من دول لا تربطها بالمكسيك اتفاقات تجارية.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الهدف من التعديل هو حماية الصناعة الوطنية في القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع الإنتاج المحلي بدل الاعتماد على الواردات من آسيا، إضافة إلى تحسين الميزان التجاري للمكسيك، وتشمل الإجراءات المقترحة فرض رسوم تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة على أجزاء السيارات، بدلاً من الرسوم الحالية التي تتراوح بين صفر و35 بالمئة.

ويتمتع اليسار الحاكم بأغلبية كبيرة في غرفتي البرلمان، ما يزيد فرص الموافقة على مشروع القانون، في ظل ضغوط أمريكية لمنع استخدام المكسيك كممر للبضائع الصينية إلى الولايات المتحدة.

وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم قد أعلنت في مارس الماضي عن نيتها مراجعة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، معربة عن قلقها من تأثير الواردات الصينية على الصناعة المحلية.

وتعتبر المكسيك من الدول الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تتجه نحو 80 بالمئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، وتشمل نحو ثلاثة ملايين مركبة سنوياً، بما في ذلك السيارات والشاحنات التي يتم تجميعها في مصانع شركات أمريكية في المكسيك.