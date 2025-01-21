المكسيك تطلق برنامجاً لاستقبال المهاجرين «المطرودين» من أمريكا

بعد تولي “دونالد ترامب” منصب الرئاسة في واشنطن، أطلقت سلطات المكسيك، برنامجا لاستقبال المهاجرين الذين قد يتم طردهم من الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الداخلية المكسيكية روسيا إيسيلا رودريغيز: “ردا على ترحيل المكسيكيين الموجودين في الولايات المتحدة، أعدت حكومة المكسيك استراتيجية فعالة لاستقبالهم تحت اسم “المكسيك تحتضنكم”.

وأضافت أن “المكسيك ستعمل كل ما هو ضروري لحماية المواطنين وستقدم كل ما هو ضروري لاستقبال من تمت إعادة توطينهم لغرض دمجهم مجدداً في الوطن”.

وأوضحت أن “السلطات المكسيكية تستعد لعملية ترحيل المهاجرين المكسيكيين من الولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول خططه بهذا الشأن، مؤكدة أنه سيتم تقديم إمكانية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي الحكومية للمواطنين الذين سيتم ترحيلهم، بما في ذلك الخدمات الطبية والنقل والاتصال الهاتفي”.