المكسيك تنتفض.. مسيرة سلمية تتحول إلى مواجهات دامية بين الشرطة والمتظاهرين

شهدت مدينة مكسيكو سيتي، اشتباكات عنيفة أنهت مسيرة سلمية نظمها آلاف المتظاهرين احتجاجًا على تفشي الجريمة والفساد في المكسيك، ما أسفر عن إصابة 120 شخصًا بينهم 100 ضابط شرطة واعتقال 20 متظاهرًا.

وانطلقت الاحتجاجات التي نظمها شباب من “الجيل Z” بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية وأحزاب المعارضة، قبل أن تتحول المسيرة السلمية إلى مواجهات مع قوات الشرطة.

واتهمت السلطات بعض المتظاهرين بالاعتداء على رجال الأمن باستخدام الحجارة والألعاب النارية والعصي والسلاسل، فيما تمكن بعض المحتجين من الاستيلاء على دروع ومعدات شرطية خلال الاشتباكات.

ويأتي هذا الاحتجاج ضمن موجة عالمية من الحركات الشبابية التي يقودها “الجيل Z”، والتي تركز على قضايا الفساد وعدم المساواة والتراجع الديمقراطي.

وعبر الشباب المكسيكي عن إحباطهم من تفشي الفساد المنظم وانتشار العنف والجريمة، مطالبين بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها العصابات الإجرامية.

ورأت الرئيسة كلوديا شينباوم أن الأحزاب اليمينية المعارضة تسللت إلى الحركة الاحتجاجية لتوجيهها، بينما أكدت قيادات الاحتجاج أن الحركة شعبية مستقلة وتعبر عن مطالب المواطنين مباشرة دون أي تدخل سياسي.

Brutal videos coming out of Mexico City.



Both anti-cartel protests and riot police officer are being kicked unconscious in front of the presidential palace



🇲🇽 pic.twitter.com/zZzAmg0R7K — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2025

🇲🇽🔥 Massive protest at Mexico City’s presidential palace today. Young demonstrators accuse Claudia Sheinbaum’s government of enabling cartel activity, they’re tearing down barriers, storming the walls, and clashing with riot police. pic.twitter.com/5VXc4ArNda — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 15, 2025

El pueblo ya despertó y perdió el miedo a las Narcodictaduras. La izquierda corrupta, violenta y saqueadora que gobierna en #Mexico empieza a desmoronarse.#MarchaNacional #GeneraciónZ Hoy México despertó.#Colombia cuando? pic.twitter.com/OpyhlE1jTY — Decko. (@Frankzm) November 15, 2025