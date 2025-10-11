المكسيك.. مصرع 23 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة والسيول

أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، عن مصرع 23 شخصاً على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع في معظم الولايات المكسيكية.

وأفادت سلطات الحماية المدنية أن الأمطار طالت 31 ولاية من أصل 32، مع تضرر ولايات مثل فيراكروز في الشرق، وكويريتارو وهيدالغو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في الشمال.

وسجلت ولاية هيدالغو أعلى حصيلة للضحايا، حيث لقي 16 شخصاً حتفهم وتضرر نحو ألف منزل، كما تم الإبلاغ عن خمس وفيات وفقدان 11 شخصاً في ولاية بويبلا.

وذكرت السلطات وفاة فتى في ولاية فيراكروز وضابط شرطة في كويريتارو.

وعبرت الرئيسة كلوديا شينباوم عن اهتمام حكومتها بالأزمة عبر منصة “إكس”، حيث أكدت العمل على دعم السكان المتضررين وإعادة فتح الطرق وإعادة التيار الكهربائي. في السياق ذاته، أعلن الجيش المكسيكي عن توزيع المساعدات على المناطق المنكوبة.