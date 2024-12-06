المكسيك.. وفاة 13 طفل وشكوك بتلوّث «أكياس التغذية الوريدية»

أعلنت السلطات في المكسيك، أن 13 طفلا دون سن 14 عاما توفي جرّاء عدوى ناجمة عن بكتيريا “كليبسيلا أوكسيتوكا”، يقال أنّها ناجمة عن تلوث “أكياس التغذية الوريدية”.

وأشارت السلطات، إلى أن “الوفيات تعود بسبب أكياس التغذية الوريدية الملوثة هي السبب وراء هذه الحالات”، فيما “وجهت وزارة الصحة الاتحادية الأطباء في جميع أنحاء البلاد بعدم استخدام أكياس التغذية الوريدية التي تنتجها شركة “بروداكتوس هوسبيتالاريوس إس إيه دي سي في”.

ووفق السلطات، “يعتقد أن العدوى ناجمة عن بكتيريا “كليبسيلا أوكسيتوكا”، وهي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، حيث ظهرت الحالات لأول مرة في نوفمبر الماضي في ثلاثة مستشفيات حكومية ومستشفى خاص في ولاية مكسيكو، الواقعة على أطراف العاصمة مكسيكو سيتي”.

وأشارت إلى أنه “حتى الآن فإنه من بين 20 حالة محتملة، تم استبعاد الإصابة “بالبكتيريا” في حالة واحدة، والاشتباه في أربع حالات، وتأكيد الإصابة في 15 حالة، ومن بين هؤلاء المرضى الـ 19، توفي 13 شخصا، بينما يتلقى الستة الآخرون العلاج في المستشفيات”.