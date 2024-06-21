مئات الوفيات جراء موجة حر وعواصف في المكسيك وروسيا والصين!

سجلت المكسيك 155 وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة منذ مارس الماضي بينها 30 حالة هذا الأسبوع.

وحذرت وزارة الصحة المكسيكية، “من أن معظم أنحاء البلاد ستستمر في مواجهة درجات حرارة مرتفعة”.

وبحسب وكالة فرانس برس، ذكر التقرير الأسبوعي لوزارة الصحة، أن “2567 شخصا على الأقل عانى من مشاكل صحية مرتبطة بالحرارة المرتفعة منذ 17 مارس”.

وبحسب الوكالة، “حطمت 10 مدن مكسيكية المستويات القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في شهر مايو، مع أعلى درجة حرارة على الإطلاق سجّلت في مدينة مكسيكو في 25 مايو”.

وقالت منظمة “وورلد ويذر أتريبيوشن” في تقرير لها، “أن موجة الحر القاتلة التي شهدتها الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى في مايو ويونيو أصبحت أكثر احتمالا بنسبة 35 مرة بسبب ظاهرة احترار المناخ”.

في السياق، تسببت العواصف التي ضربت موسكو أمس الخميس بوفاة شخصين، وأحدثت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب هيئة الصحة في موسكو، “فإن الرياح القوية التي ضربت المدينة تسببت بوفاة شخصين، وأصيب 35 شخصا، كما تم نقل 18 شخصا إلى المشافي من بينهم أربعة أطفال”.

وفي الصين، لقي 9 أشخاص مصرعهم وفقد 6 آخرون في فيضانات تاريخية اجتاحت المناطق الريفية بمقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد.