المكسيك: 577 وفاة و5977 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة المكسيكية أعلنت عن تسجيل 577 وفاة و5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وفقا لرويترز.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 203210، فيما عدد الإصابات 2238887.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات الفعلي ربما يكون أعلى 60% على الأقل من الأرقام المؤكدة.

وكان نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أعلن في 26 مارس الماضي أن وزارته قامت بتوزيع الشحنات الأولى من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا، وتتوقع وصول شحنات جديدة.

وأضاف لوبيز غاتيل في تغريدة على “تويتر”: “استلمنا المكونين الأول والثاني من لقاح “سبوتنيك V” وقمنا بتوزيع هذه الدفعة، ونتوقع وصول دفعات جديدة قبل حلول نهاية الشهر”.

وسمحت سلطات المكسيك الطبية باستخدام اللقاح الروسي منذ الـ2 من فبراير الماضي.