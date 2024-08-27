المكلف بمهام المركزي: سنفصح بشفافية عن البيانات ولايوجد أي تأخير بصرف المرتبات

أجرى مجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي، مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر تطورات أوضاع المصرف، بعد تشكيل المجلس الجديد، وكيف ستبدو الأيام القادمة.

وأشار المكلف بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد الفتاح غفار في المؤتمر الصحفي: إلى أن “هناك مجموعة من النقاط المهمة التي يجب الحديث عنها لطمأنة الجهات الدولية والمحلية، أن إدارة المصرف تعمل كمؤسسة وليس كأفراد يتخذون قرارات منفردة”.

ولفت غفار إلى أن “مجلس الإدارة يحترم القضاء وسينفذ كافة الأحكام الصادرة عن القضاء”: مضيفا :سيكون هناك مصرف مركزي جديد بمفهوم جديد”.

وأضاف: “نريد أن نوجه رسالة للعالم الخارجي، أن مصرف ليبيا أصبح لديه مجلس إدارة، من الكفاءات الليبية، ويعمل من خلال لجان ستشكل خلال الأيام القادمة وجميعها ستخدم سياسات مكتوبة ومرسومة، وهي الحكم المؤسسي والحوكمة الرشيدة، كما سيكون هناك إفصاح بشفافية عن بيانات ومعلومات عن المصرف”.

وأكد غفار، أنه “سيكون هناك تمديد لفترة محددة للتداول بعملة الخمسين دينار”، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على “توفير السيولة في كافة المصارف وصرف المرتبات بآلية منتظمة”.

كما أكد بيان مجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي، أنه سيتم “الوصول إلى أفضل المعايير الموجودة في البنوك الدولية”، مضيفا: “خاطبنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأكدنا لهم التزامنا بالتشريعات المحلية والدولية”.

وأكد المكلف بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد الفتاح غفار، “أنه لن يكون هناك أي تأخير في صرف المرتبات مستقبلا وسنعمل على صرفها خلال يوم أو يومين ونعمل حاليا على تزويد المصارف التجارية بالسيولة النقدية”، مضيفا: “نطلب من التجار مساعدتنا في توريد العملة للمصارف التجارية”.