المكون الأمازيغي يُؤكد دعمه لمساعي الأمم المتحدة

أكد المكون الأمازيغي على دعمه لمساعي الأمم المتحدة في الدفع نحو إنجاز خطوة سياسية تضمن الخروج بالبلاد إلى بر الأمان في أسرع وقت.

جاء ذلك في توصيات أصدرها المكون تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، وذلك عقب مشاورات موسعى أجرتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته، ونائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري، في مدينة نالوت.

وطالبت التوصيات بضمان المشاركة الفاعلة للمكون الأمازيغ وباقي شركاء الوطن وخاصة الأحزاب السياسية والجراك المجتمعي في أي حوار سياسي عبر طاولة موسعة تكون ضامنا لإنجاحه وصولا إلى المبتغى وتحقيقا للنتيجة المأمولة، على أن يكون تمثيل المكون الأمازيغي تمثيلا مستقلا عن مؤسسات الدولة.

كما أكد المكون الأمازيغي على ضرورة الشروع في إطلاق مسار خاص بالوفاق الدستوري للحوار حول الدستور الدائم، ويكون مبني على التوافق بين كافة أطراف العملية الدستورية ومكونات الأمة الليبية، وتحت إشراف هيئة الأمم المتحدة.