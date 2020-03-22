وزير الصحة التونسي: جربة مكّان بؤرة وباء «كورونا»

كان وجود بؤرة كورونا في تونس و هي جربة [المحور العربي]

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الأحد 22 مارس 2020 في تصريح لإذاعة “اكسبراس آف آم” أنه تم إلى الآن تسجيل وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في تونس.

واعلن وزير الصحة عن مكان وجود بؤرة كورونا في تونس و هي منطقة صغيرة في جربة تحتوي على الاقل ستة اشخاص حاملين للفيروس، مشيرا إلى أن العدد ارتفع بعد تسجيل وفاة مسن في تونس العاصمة.

وقال المكي: انه تم تطويق هذه البؤرة و اتخاذ اجراءات صحية و تنظيمية خاصة، وأنّ وزارة الصحّة اليوم تعتمد على الوقاية للتقليل من عدد المصابين بفيروس كورونا ولمعالجة المصابين بالإمكانيات الموجودة وبين انّ تونس لا تزال في مرحلة وبائيّة على الحافة وإذا إلتزم الشعب بالحجر الصحي العام وتفهم كيفية التعامل مع الوباء ستكون الأضرار خفيفة.

ونوه وزير الصحة على أنّه في حالة لم يلتزم الشعب بالحجر الصحي والتمرد فإن تونس سيكون مصيرها كمصير باقي الدول التي تفشى بها الوباء. وأشار أنّ تونس ستسجّل مئات الإصابات بفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا إرتفع إلى 60 حالة 19 منهم بالعدوى و41 حالات وافدة.

اقترح تصحيحاً