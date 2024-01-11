إيران تحتجز ناقلة نفط أمريكية في بحر عُمان

تتفاعل أزمة الملاحة في البحر الأحمر بشكل مثير بعد دخول أطراف كثيرة في هذا الصراع الذي أندلع على خلفية الحرب في قطاع غزة، وفي كل يوم تطرأ مستجدات على هذا الملف الذي تشتبكك فيه قوى كبرى مع جماعة الحوثي المحلية في اليمن.

وفي تطور جديد لملف الشحن البحري قالت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم إن إيران احتجزت ناقلة نفط خام أمريكية في خليج عمان بناء على أمر قضائي إيراني.

من جهة أخرى فقدت شركة إمباير نافيجيشن ومقرها اليونان الاتصال مع إحدى سفنها لدى إبحارها قرب صحار العمانية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشركة أن السفينة (سانت نيكولاس) على متنها 19 من أفراد الطاقم أحدهم من اليونان و18 من الفلبين، مشيرا إلى أنها تحمل شحنة حجمها 145 ألف طن متري من النفط من البصرة في العراق ووجهتها ميناء في تركيا.

في سياق متصل قال قائد كبير في سلاح البحرية الفرنسي إن القوات البحرية الفرنسية ترافق السفن التي تخدم المصالح الفرنسية عبر منطقة البحر الأحمر، مضيفا أن التفويض الحالي لباريس لا يشمل استهداف جماعة الحوثي في اليمن بشكل مباشر.

وفي حديثه للصحفيين، قال الأميرال إيمانويل سلارز، القائد المشترك للقوات الفرنسية في منطقة البحر الأحمر، إن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع مهمة حارس الازدهار التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة ….وتتمثل المهمة الفرنسية بالقيام بدوريات في المناطق البحرية التي يعمل الحوثيون على إيقافها” ومن “من ناحية أخرى، نقوم بانتظام بمرافقة السفن التي ترفع العلم الفرنسي أو مع المصالح الفرنسية في البحر الأحمر. ونرافقهم طوال عبورهم”.

ومنذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قامت حركة أنصار الله اليمنية بمحاولات جدية لاستهداف السف المتوجهة إلى إسرائيل و أدى إستهداف السف لتراجع حركة النقل البحري في البحر الأحمر بشكل كبير ما دفع واشنطن لتشكيل قوة دولية لحماية الملاحة لكنها لم تعطي النتائج المرجوة منها حتى الآن.