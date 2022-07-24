الملتقى الداعم لحكومة «باشاغا»: ضرورة إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا 

شدد الملتقى الداعم للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا على ضرورة إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا وعدم التدخل في الشأن الأمني الداخلي بين المدن والقبائل، وعدم تقوية طرف على آخر.

وطالب الملتقى الذي عقد بمدينة الزاوية في البيان الختامي مجلسي النواب والدولة بضرورة الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال دون إقصاء لأحد، وبضرورة إنهاء مراحل انعدام الاستقرار السياسي والتمزق الاجتماعي بين المدن والقبائل والعمل على استعادة السيادة الليبية، بحسب البيان.