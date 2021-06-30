الملتقى العسكري بطرابلس يُوصي بتوحيد المؤسسة العسكرية

أوصى البيان الختامي للملتقى العسكري الأول بين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعدد من النواب والقيادات العسكرية المنعقد في العاصمة طرابلس، بتوحيد المؤسسة العسكرية قبل إجراء الانتخابات لضمان نجاحها.

وعبر البيان عن تحفظ الملتقى العسكري على أي مخرجات قد تنتج عن لقاءات لجنة الحوار المنعقدة في جنيف بخصوص إيجاد قاعدة دستورية مشوهة، لا تلبي طموحات الشعب الليبي ولا تحافظ على المسار الديمقراطي والدستوري، مشددا على أن التأخير في تطبيق تدابير توحيد المؤسسة العسكرية وإجراءات بناء الثقة، أمر غير مقبول، وعلى جهات الاختصاص أن تتعامل مع المسؤول عن هذا التأخير وعن عرقلة هذه الجهود وأن تطبق في حقه ما يردعه، بحسب نص البيان.

وأكد البيان من جهة أخرى، أن إنهاء حالة الصراع واستبعاد الحرب بشكل نهائي خيار لا جدال فيه، وغاية وطنية يجب أن تتحقق، وأن أي طرف يحول دون ذلك محليا كان أم خارجيا، يعد عدوا للشعب الليبي ويجب أن يواجه بالتدابير السياسية والقانونية والعسكرية، على حد تعبير البيان.

السيد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي يشارك في ملتقى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مع القيادات العسكرية… تم النشر بواسطة ‏المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأربعاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢١