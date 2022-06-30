الملتقى الليبي العام للمشايخ والأعيان يُؤكد دعمه للحكومة الليبية

أعلن مشايخ وأعيان وفعاليات الشعب الليبي بمختلف شرائحه المجتمعون اليوم الخميس، في مدينة، بحضور رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، على حرمة الدم الليبي، والاقتتال بين الإخوة ووأد الفتنة وإسكات كل الأصوات الداعية إلى الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، رفضهم بقوة وحزم لكافة التدخلات الأجنبية السافرة لتقسيم الوطن وعرقلة الوفاق بين أبنائه.

وأكد الأعيان في البيان الذي أصدروه، في ختام الملتقى الليبي العام الذي عقد لدعم السلام والاستقرار في ليبيا، أن وحدة التراب الليبي والسيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن المساس بها من قبل أي طرف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ودعا البيان إلى تفعيل المصالحة الوطنية وقانون العفو العام، ووضعهما موضع التنفيذ، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد ودعمهم لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وعلى سرعة مغادرة جميع المرتزقة، والقوات الأجنبية لأرض الوطن، مطالبين جميع ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية أخذ هذه المطالب مأخذ الجد.

كما طالب البيان الختامي بسرعة تحديد جدول زمني ملزم لأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، والتأكيد على اختيار الرئيس مباشرة من الشعب.

وعبر المشاركون في ختام ملتقاهم، عن دعمهم للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، لتسلم أعمالها والشروع في أداء مهامها في أسرع وقت، مبينا أن هذه الحكومة جاءت بتوافق بين مجلسي النواب والدولة ومنحت الثقة واعتمدت في جلسات رسمية لمجلس النواب الليبي وهو ما قطع الطريق على أعداء الوطن في الداخل والخارج الذين يحولون دون توافق الليبيين في الداخل واستقرار وبناء مؤسساتهم، مطالبين بإلزامها بتهيئة كل الظروف المادية، والخدمية واللوجستية، والأمنية اللازمة لإنجاز وإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في الموعد المحدد لها، وأن تقدم تعهدا قانونياً وأخلاقيا ملزماً بتسليم السلطة لأي حكومة معتمدة تأتي من بعدها.

وشدّد بيان الأعيان والمشايخ على ضرورة العمل الفوري على حل المجموعات المسلحة وإعداد الخطط المناسبة لدمج أفرادها في المؤسسات العامة، وخلق فرص عمل لهم، بحسب نص البيان.