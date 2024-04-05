الملحق العسكري الأمريكي يزور الوحدات العسكرية بمصراتة والخمس

زار الملحق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا وأعضاء الملحقية، عددا من الوحدات العسكرية في مدينتي مصراتة والخمس.

وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن الزيارة جاءت بعد أخذ الإذن من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد.

والتقى الملحق العسكري الأمريكي والوفد المرافق له آمر اللواء 53 مشاة مستقل اللواء أحمد هاشم في مدينة مصراتة، ورئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ اللواء رضا عيسى في مقر الجهاز بمدينة الخمس.

وتأتي هذه الزيارات لتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب المختلفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، من ضباط وضباط صف، وكذلك إمكانية مشاركة الجيش الليبي في مناورات وتمارين الأسد الأفريقي السنوية.

بعد أخذ الملحق العسكري الأمريكي وأعضاء الملحقية الإذن من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن "محمد الحداد"،… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الأربعاء، ٣ أبريل ٢٠٢٤