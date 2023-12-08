الملفات الخدمية بمدن الجنوب.. محور لقاء «المنفي» بأعيان سبها

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً من أعيان سبها.

ويأتي اللقاء لبحث العديد من القضايا الخدمية التي تهم مدن الجنوب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوفد عن شكرهم للمنفي وللمجلس الرئاسي لجهودهم في قيادة البلاد عبر مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس والوصول بالبلاد للانتخابات في أقرب الآجال.

وتطرق الوفد إلى عدد من الملفات الخدمية التي يعاني منها الجنوب بصفة عامة وسبها بصفة خاصة، بالإضافة للملف الأمني وتوحيد الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتنمية الجنوب وخلق فرص عمل للشباب.

من جانبه أكد المنفي أن مدينة سبها تعتبر صمام أمان للجنوب وأن قبائلها ساهمت بشكل كبير في حمايتها، مشيداً بالدور الذي تقوم به لتحقيق الأمن في مناطق الجنوب عامة.