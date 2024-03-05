الملفات السياسية والاقتصادية.. محور لقاء «الدبيبة» بالمبعوث الأمريكي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، والوفد المرافق لهما، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وناقش اللقاء عددا من الملفات السياسية والاقتصادية، والوضع في دول الجوار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن حوار الأطراف السياسية الليبية لوضع حلول للمشاكل التي تُعيق إجراء الانتخابات.

وأكد الدبيبة دعمه لكافة الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، مجددا موافقته على مقترح المبعوث الأممي بشأن الحوار بين الأطراف السياسية الليبية.

كما بحث اللقاء، الأوضاع في السودان والنيجر، وضرورة وقف الحرب وإنهاء الصراعات فيهما للمساهمة في استقرار الأوضاع في ليبيا.