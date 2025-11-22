الملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود.. عراقجي: بدء «دبلوماسية المحافظات»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار انفتاحه على إبرام صفقة مع إيران، موضحا أن طهران تبدو راغبة في التوصل إلى اتفاق، دون الكشف عن تفاصيل محتملة للصفقة.

وجاء ذلك خلال مقابلة إذاعية مع محطة فوكس حيث أشار إلى احتمال التوصل إلى تفاهم جديد مع الجانب الإيراني.

وأوضح ترامب أن الجولات الخمس من المحادثات التي عقدتها طهران وواشنطن قبل الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي شكّلت مسارا تفاوضيا أوليا حول برنامج تخصيب اليورانيوم، وشهدت تلك الفترة تنفيذ إسرائيل غارات جوية داخل إيران بينما استهدفت القوات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى “دبلوماسية المحافظات” مع الدول الجارة، مؤكداً أن تعزيز العلاقات مع هذه الدول يمثل من أولويات السياسة الخارجية لإيران.

وأوضح عراقجي أن التفاعلات الدبلوماسية مع الدول المجاورة كانت في أعلى مستوياتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى استغلال الإمكانيات الاقتصادية الواعدة للمناطق الحدودية وتطوير العلاقات التجارية مع الدول المجاورة.

وأشار الوزير إلى أن جهود النظام الصهيوني والدول الغربية لتصوير إيران كتهديد للمنطقة قد فشلت، مضيفاً أن الأنشطة الإسرائيلية من هجمات وإبادات جماعية وكوارث في المنطقة لعبت دوراً في تعزيز موقف بلاده الدبلوماسي.

ومن جهة أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عراقجي سيزور سلطنة عُمان هذا الأسبوع لحضور منتدى مسقط، حيث سيلتقي نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي يوم الاثنين المقبل.

الملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود وتحمل الغرب المسؤولية

صرّح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن الوضع المحيط بالملف الإيراني وصل إلى طريق مسدود، محملاً “الترويكا الأوروبية” (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن ذلك.

وأوضح أوليانوف لوكالة سبوتنيك أن عواقب اعتماد القرار المناهض لإيران ستظهر في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن طهران قد أبلغت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بإنهاء اتفاقيات القاهرة الموقعة في 9 سبتمبر بشأن آليات وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد أن هذا التوقف عن التعاون يعكس فشل الدبلوماسية، قائلاً: “يبدو أنه بفضل جهود الدول الغربية، قد ماتت الدبلوماسية بالفعل”، مضيفاً أن مثل هذه القرارات لا تُتخذ عندما تكون الدبلوماسية فعالة.

في السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتفاقية القاهرة قد تم القضاء عليها من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، مشدداً على أن إيران ليست الطرف الساعي إلى خلق أزمة جديدة، وأن قرار إنهاء الاتفاق جاء نتيجة مباشرة للاستفزازات الغربية والأمريكية.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن سابقاً أن بلاده ألغت اتفاق التعاون الموقّع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2025.