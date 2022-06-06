الملف السياسي.. على طاولة «المنفي» ورئيس المحكمة العليا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي سُبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة.

وأكد الطرفان على دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

من جانبه، جدّد رئيس المجلس الرئاسي تأكيد دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف، وفقا لتعبيره.