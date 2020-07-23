الملف الليبي على طاولة اجتماع الرئاسة التركية

بحث “مجلس الأمن والسياسة الخارجية” في الرئاسة التركية، قضايا تتعلق بالتطورات في ليبيا وشرق المتوسط، والتوتر بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برئاسة إبراهيم قالن نائب رئيس المجلس المتحدث باسم الرئاسة التركية.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن الاجتماع الأسبوعي للمجلس، بحث التطورات في ليبيا وشرق المتوسط والتوتر بين أذربيجان وأرمينيا، وقضايا مكافحة تنظيم “غولن” الإرهابي.

وتناول الاجتماع التطورات الأخيرة في ليبيا وأبعادها الإقليمية والعالمية، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الحكومة الليبية الشرعية التي اعترفت بها الأمم المتحدة.

وأعرب عن رغبة تركيا في إحلال السلام والتقاسم العادل للموارد في شرقي المتوسط، بدل الصراع والتوتر.

وأكد الاجتماع حماية تركيا لحقوقها ومصالحها في شرق المتوسط بكل حزم.