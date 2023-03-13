الملف الليبي.. على طاولة مسؤول أوروبي ومسؤولين جزائريين

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنّ الملف الليبي سيكون في جدول أعمال زيارة رسمية لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الجزائر.

وسيناقش المسؤول الأوروبي في زيارته عدة ملفات دولية وإقليمية، على رأسها الوضع الأمني في البحر المتوسط وعلى رأسها قضية الهجرة السرية، والأوضاع في كل من ليبيا والصحراء الغربية إلى جانب القضية الفلسطينية، وفق ما أوردت الوكالة الجزائرية.

وتأتي زيارة بوريل إلى الجزائر في وقت يجري فيه نشاط دبلوماسي أوروبي أمريكي مكثف في ليبيا عبر مبعوثي أربع دول هي باريس وبرلين وروما ولندن وواشنطن.

ويهدف النشاط الدبلوماسي إلى تقديم الزخم اللازم لمبادرة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، التي أعلن عن محاورها، أمس السبت، بالعاصمة طرابلس لإجراء الانتخابات قبل انقضاء العام الجاري.