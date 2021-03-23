الملف الليبي يتصدر أجندة لقاء وزير الخارجية الإيطالي مع نظيره الأمريكي

أشار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى أن الوضع في ليبيا كان على رأس أجندة لقائه مع نظيره الامريكي أنتوني بلينكن، الذي عُقِد اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن دي مايو قوله: “ناقشنا ليبيا كنقطة أولى، والتي تمثل أولوية بالنسبة لنا لأن المشكلة الكبرى الآن المرتبطة بتدفقات الهجرة من شأنها أن تزداد مع قدوم فصل الصيف”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “إن ضمان الاستقرار في ليبيا، وايضا بالتزام أكبر من جانب الولايات المتحدة، يعني وقف تدفقات الهجرة وتجنب خطر التطرف وبالتالي الإرهاب على بعد بضع مئات من الكيلومترات من السواحل الإيطالية”.

يأتي ذلك في حين، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على “ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وأضاف البيان أن الدبيبة وبلينكن شدّدا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي.

كما أكد الطرفان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف السويسرية في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وقال الوزير الأمريكي إن بلاده مصرة على إنهاء الصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة، وضمان الوصول إلى انتخابات في نهاية العام الجاري.