الملف الليبي يتصدر محادثات «أردوغان» في قمة العشرين

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على تكثيف التعاون في أفغانستان وسوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وأوضح أردوغان في تصريحات صحفية أدلى بها، على هامش قمة “مجموعة العشرين” أن الملف الليبي تصدر محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال أردوغان أن ماكرون يريد إجراء مؤتمر في باريس مشابه للذي جرى في برلين بخصوص ليبيا.

وأضاف أردوغان أن تركيا لن تشارك في مؤتمر باريس لطالما وجّهت دعوات لدول مثل اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية لحضور المؤتمر.

وجدّد أردوغان تأكيده لماكرون أن الجنود الأتراك موجودون في ليبيا من أجل التدريب ووفق اتفاق مع الحكومة الليبية